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4 апреля, 05:23

«Коламбус» проиграл «Колорадо», Воронков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» на своем льду потерпел поражение от «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей. Теперь у него 43 (20+23) очка в 64 играх этого сезона.

На 46-й минуте игры на льду в воротах хозяев появился российский голкипер Даниил Тарасов. Он отразил 4 из 4 бросков.

«Колорадо» набрал 98 очков в 77 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 77 очков в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Колорадо» — 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Голы: Маккиннон — 31 (Лехконен, Тэйвз), 3:25 — 0:1. Монахэн — 17 (Фаббро, Воронков), 6:35 — 1:1. Нельсон — 24 (Макар, Тэйвз), 18:05 — 1:2. Эштон-Риз — 5, 24:16 — 2:2. Дженнер — 6 (Дж. Джонсон, К. Джонсон), 27:56 — 3:2. Койл — 16 (Вуд, Джонсон), 32:39 — 3:3. Келли — 8 (Друри), 34:02 — 3:4. Макар — 30 (бол., Маккиннон, Койл), 39:22 — 3:5. Тэйвз — 9 (Макар, Маккиннон), 44:01 — 3:6. Вуд — 3 (Койл), 45:49 — 3:7.

Вратари: Мерзликинс (Тарасов, 45:49) — Блэквуд.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (12+9+9) — 32 (10+14+8).

Наши: Воронков (15.42/3/-2), Марченко (18.21/1/-2), Проворов (22.23/3/-1) — Ничушкин (19.13/1/0).

4 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18392 зрителя.

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Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Колорадо Эвеланш
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