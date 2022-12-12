Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 6:5.

В составе «Блю Джекетс» 4 (2+2) очка оформил Джек Рославик, первый гол в НХЛ забил Кирилл Марченко.

После этого матча «Коламбус» с 22 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 35 очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 6:5 ОТ (2:0, 3:3, 0:2, 1:0)

Голы: Марченко — 1 (Джонсон), 6:44 — 1:0. Дженнер — 10 (бол., Рословик, Годро), 9:28 — 2:0. Копитар — 9 (Калиев, Фиала), 24:42 — 2:1. Лизотт — 6 (Грундстрем, Иафалло), 28:25 — 2:2. Лайне — 8 (Рословик, Гудбрэнсон), 30:03 — 3:2. Андерсон-Долан — 2 (Дурзи), 35:02 — 3:3. Рословик — 2 (мен., Робинсон, Гавриков), 38:00 — 4:3. Рословик — 3 (бол., Годро, Лайне), 39:31 — 5:3. Копитар — 10 (Уокер), 44:52 — 5:4. Кемпе — 10, 45:31 — 5:5. Годро — 10 (Лайне, Гавриков), 60:40 — 6:5.

Вратари: Мерзликинс — Куик.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (10+7+7+2) — 38 (11+11+16+0).

Наши: Гавриков (25.10/1/+1), Марченко (11.08/1/0), Чинахов (17.01/2/+1) — -.

12 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 14560 зрителей.