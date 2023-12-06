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Сегодня, 05:40

«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Коламбус». Гавриков набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Кингз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил одну шайбу. В составе победителей двумя голевыми передачами отметился Владислав Гавриков.

«Лос-Анджелес» набрал 33 очка и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 21 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Марченко — 8 (бол., Боквист, Годро), 9:07 — 1:0. Годро — 4, 25:24 — 2:0. Оливье — 1 (Иржичек, Фантилли), 33:03 — 3:0. Дано — 5 (Рой, Мур), 40:23 — 3:1. Дано — 6 (Гавриков, Фиала), 45:08 — 3:2. Калиев — 6 (Андерсон-Долан, Гавриков), 46:38 — 3:3. Даути — 6 (Копитар, Кемпе), 60:33 — 3:4.

Вратари: Мерзликинс — Копли.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (9+13+7+0) — 39 (9+14+15+1).

Наши: Воронков (15.25/2/+1), Марченко (16.43/2/0), Проворов (23.16/1/-2), Чинахов (15.58/0/0) — Гавриков (19.55/3/+2).

6 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владислав Гавриков
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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