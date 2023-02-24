Гол Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Коламбус»

«Миннесота» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Уайлд» продлили победную серию до четырех встреч.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 34-й в этом сезоне.

«Миннесота» набрала 69 очков и идет на 7-м месте в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (41 очко).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Миннесота» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Духайм — 6 (Годро), 3:01 — 0:1. Капризов — 34 (Миддлтон, Хартман), 8:48 — 0:2.

Вратари: Корписало — Флери.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (14+9+7) — 25 (8+12+5).

Наши: Марченко (19.32/1/-1) — Капризов (20.17/4/+1).

24 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 17997 зрителей.