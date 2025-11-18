Видео
Сегодня, 00:10

«Коламбус» — «Монреаль»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Коламбус» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

«Коламбус» — «Монреаль»: прямая трансляция матча НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Коламбус» — «Монреаль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 03:30. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Монреаль

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» набрал 20 очков, а «Монреаль» — 22. В ночь на 16 ноября «Коламбус» проиграл «Рейнджерс» (1:2Б), а «Монреаль» — «Бостону» (2:3).

«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
