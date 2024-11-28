«Монреаль» в овертайме победил «Коламбус», Чинахов забросил шайбу

«Коламбус» дома уступил «Монреалю» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Авторами голов «Блю Джэкетс» стали Мэтью Оливье, Егор Чинахов и Зак Веренски.

За «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски, Коул Кофилд, Эмиль Хейнеман и забросивший победную шайбу Ник Судзуки.

«Коламбус» набрал 21 очко за 21 игру и расположился на 11 строчке «Востока», «Монреаль» занимает последнее, 16-е место с 19 очками в 22 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Оливье — 7 (Веренски, Эштон-Риз), 9:08 — 1:0. Слафковски — 2, 13:00 — 1:1. Чинахов — 7 (Фантилли, К. Джонсон), 24:27 — 2:1. Кофилд — 13 (бол., Слафковски), 26:34 — 2:2. Хейнеман — 5 (Эванс, Армиа), 48:24 — 2:3. Веренски — 7 (Северсон, Воронков), 52:22 — 3:3. Сузуки — 8 (Хатсон), 60:44 — 3:4.

Вратари: Мерзликинс — Примо.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 24 (9+6+9+0) — 23 (8+7+5+3).

Наши: Воронков (18.24/0/0), Марченко (19.14/3/0), Проворов (24.22/0/-2), Чинахов (16.43/1/+1) — -.

28 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.