Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:24

«Коламбус» победил «Монреаль», Марченко исполнил победный буллит

Павел Лопатко

«Коламбус» победил «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

За «Коламбус» в основное игровое время забили Зак Веренски, Адам Фантилли и российский нападающий Дмитрий Воронков. 25-летний россиянин, у которого также голевая передача, в 19 матчах сезона-2025/26 набрал 16 (8+8) очков.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал две результативные передачи. Также он исполнил победный буллит. На счету 25-летнего Марченко в 19 матчах сезона 22 (8+14) очка.

За «Монреаль» в основное время отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 19-летнего россиянина 14 (4+10) очков.

«Монреаль» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает пятое место в таблице Восточной конференции (23 очка после 19 игр). «Коламбус» (22 очка после 19 игр) идет на восьмом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 03:30. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Монреаль
2

  • VeryOldLazy

    Ну, если в лузерях Фло, Тампа и Торонтас, то ... так же смешнее))

    18.11.2025

  • maxcds

    Плотность на Востоке подшкаливаэ

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Воронков
    Иван Демидов
    Кирилл Марченко
    НХЛ
    ХК Коламбус Блю Джекетс
    ХК Монреаль Канадиенс
    Читайте также
    "Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
    Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя