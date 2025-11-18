«Коламбус» победил «Монреаль», Марченко исполнил победный буллит

Сегодня, 06:24
«Коламбус» победил «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
За «Коламбус» в основное игровое время забили Зак Веренски, Адам Фантилли и российский нападающий Дмитрий Воронков. 25-летний россиянин, у которого также голевая передача, в 19 матчах сезона-2025/26 набрал 16 (8+8) очков.
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал две результативные передачи. Также он исполнил победный буллит. На счету 25-летнего Марченко в 19 матчах сезона 22 (8+14) очка.
За «Монреаль» в основное время отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 19-летнего россиянина 14 (4+10) очков.
«Монреаль» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает пятое место в таблице Восточной конференции (23 очка после 19 игр). «Коламбус» (22 очка после 19 игр) идет на восьмом месте.
VeryOldLazy
Ну, если в лузерях Фло, Тампа и Торонтас, то ... так же смешнее))
18.11.2025
maxcds
Плотность на Востоке подшкаливаэ
18.11.2025