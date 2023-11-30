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Сегодня, 05:31

«Коламбус» проиграл «Монреалю». Чинахов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
30 ноября. «Коламбус» — «Монреаль» — 2:4.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Егор Чинахов. Ассистировал ему соотечественник Дмитрий Воронков.

«Монреаль» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Монреаль» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Лайне — 4, 23:40 — 1:0. Ньюхук — 7 (Гуле, Сузуки), 27:36 — 1:1. Чинахов — 3 (Воронков, Веренски), 29:47 — 2:1. Кофилд — 7 (Дворак, Слафковски), 34:08 — 2:2. Армиа — 2 (Мэтисон, Бэррон), 57:03 — 2:3. Линдстрем — 2 (п.в., Мэтисон), 59:03 — 2:4.

Вратари: Мерзликинс (57:59 — 59:03) — Монтембо.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (13+6+9) — 31 (9+14+8).

Наши: Воронков (13.37/2/+1), Марченко (19.14/0/-1), Проворов (19.34/1/-2), Чинахов (15.04/5/+1) — -.

30 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 14316 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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