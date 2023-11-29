Сегодня, 23:00
«Коламбус» сыграет с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет на «Нейшенуайд-арене» в Колумбус, Огайо, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Коламбус» — «Монреаль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
«Блю Джекетс» в турнирной таблице Восточной конференции идут на 15-м месте и имеют в своем активе 18 баллов. «Монреаль» занимает 14-ю строчку, набрав 20 очков.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 30 ноября доступно по ссылке на сайте «СЭ».
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