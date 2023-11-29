«Коламбус» сыграет с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет на «Нейшенуайд-арене» в Колумбус, Огайо, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Коламбус» — «Монреаль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».