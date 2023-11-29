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Сегодня, 23:00

«Коламбус» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Коламбус» сыграет с «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ 30 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Коламбуса».
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» сыграет с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет на «Нейшенуайд-арене» в Колумбус, Огайо, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Коламбус» — «Монреаль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Блю Джекетс» в турнирной таблице Восточной конференции идут на 15-м месте и имеют в своем активе 18 баллов. «Монреаль» занимает 14-ю строчку, набрав 20 очков.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 30 ноября доступно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Монреаль Канадиенс
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