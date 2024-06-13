«Коламбус» намерен обменять форварда Лайне

«Коламбус» ищет варианты обмена нападающего Патрика Лайне, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

«Мы знаем, что Лайне вошел в программу помощи игрокам, имел смелость обратиться за помощью и до сих пор участвует в программе. Мы должны учитывать этот фактор. Но он хотел бы двигаться дальше. Его агент говорил с «Блю Джекетс» по этому поводу, и обе стороны собираются работать вместе, чтобы попытаться сделать это. Он хочет начать все сначала, в «Коламбусе» у него были не лучшие времена, — приводит слова Лебрюна TSN.

26-летний финн летом 2021 года стал игроком «Коламбуса», подписав контракт на один год. В 2022 году Лайне заключил с «Блю Джекетс» четырехлетний контракт на сумму 34,8 миллиона долларов.

Форвард не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Он выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что хоккеист пройдет программу помощи игрокам НХЛ.