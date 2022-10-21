«Коламбус» выиграл у «Нэшвилла». Чинахов и Тренин набрали по 2 очка

«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Предаторз» потерпели четвертое подряд поражение.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами. На счету форварда «Предаторз» Якова Тренина один гол и одна голевая передача.

«Нэшвилл» идут на 6-м месте в Западной конференции, а «Коламбус» идет на 13-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нэшвилл» — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Голы: Жанно — 2 (Сиссонс, Тренин), 3:16 — 0:1. Джохансен — 2 (Экхольм, Нидеррайтер), 10:45 — 0:2. Бин — 1 (Джонсон, Чинахов), 36:09 — 1:2. Тренин — 1 (Жанно, Сиссонс), 37:38 — 1:3. Годро — 3 (Бланкенбург), 40:38 — 2:3. Дэнфорт — 2 (Чинахов, Пик), 52:07 — 3:3. Бланкенбург — 1 (Ворачек, Рословик), 58:37 — 4:3. Годро — 4 (п.в., Нюквист), 59:14 — 5:3.

Вратари: Мерзликинс — Ланкинен (57:59).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 42 (10+15+17) — 26 (9+9+8).

Наши: Гавриков (22.09/1/+2), Чинахов (11.01/4/+1) — Тренин (12.19/1/+1).

21 октября. Коламбус. Nationwide Arena. 14691 зритель.