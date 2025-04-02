«Коламбус» переиграл «Нэшвилл», Марченко набрал 4 очка

«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. «Предаторз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий Кирилл Марченко оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. У него в этом сезоне теперь 70 (31+39) очков.

«Коламбус» набрал 77 очков в 73 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 62 очка в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нэшвилл» — 8:4 (3:1, 4:2, 1:1)

Голы: Марченко — 29 (Веренски), 1:15 — 1:0. Фантилли — 24 (Матейчук, К. Джонсон), 16:34 — 2:0. Монахэн — 15 (бол., К. Джонсон, Веренски), 18:10 — 3:0. Форсберг — 29 (Евангелиста, О`Райлли), 18:34 — 3:1. Марченко — 30 (Монахэн), 24:12 — 4:1. Бантинг — 17 (Свечков, Евангелиста), 25:43 — 4:2. Бэррон — 5 (Врана), 26:26 — 4:3. Фантилли — 25 (Дженнер), 32:00 — 5:3. Монахэн — 16 (бол., Марченко, Дженнер), 36:47 — 6:3. Фаббро — 7 (Фантилли, К. Джонсон), 39:41 — 7:3. Марченко — 31 (Монахэн, Фаббро), 45:23 — 8:3. Истерли — 2 (Смит), 49:02 — 8:4.

Вратари: Мерзликинс — Сарос (Аннунен, 40:00).

Штраф: 17 — 19.

Броски: 37 (13+13+11) — 28 (13+7+8).

Наши: Воронков (13.40/1/+3), Марченко (16.00/6/+3), Проворов (21.05/0/+1) — Свечков (17.19/2/-1).

2 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.