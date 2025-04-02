«Коламбус» и «Нэшвилл» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 2 апреля. Начало игры на льду Nationwide Arena в Коламбусе (США) — в 2.00 по московскому времени.

«Коламбус» — «Нэшвилл» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Коламбус» — «Нэшвилл» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Коламбус» набрал 75 очков в 72 матчах и перед игровым днем занимает 10-е место на «Востоке», предыдущим соперником «Блю Джекетс» была «Оттава» (2:3). У «Нэшвилла» 62 очка в 74 матчах и 14-е место на «Западе», «Предаторз» во вторник уступили «Филадельфии» (1:2).