«Коламбус» обменял нападающего Тексье в «Сент-Луис»

Нападающий «Коламбуса» Александр Тексье в результате обмена отправился в «Сент-Луис», сообщает пресс-служба «Блю Джэкетс» в соцсетях.

В качестве компенсации клуб из Огайо получил пик в четвертом раунде драфта-2025.

Отмечается, что 24-летний француз подписал двухлетний контракт с новой командой с кэпхитом 2,1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тексье провел 78 матчей за «Коламбус» и набрал 30 (12+18) очков. Команда финишировала на последнем, 16-м месте в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.