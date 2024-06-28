Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

28 июня, 23:45

«Коламбус» обменял нападающего Тексье в «Сент-Луис»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Коламбуса» Александр Тексье в результате обмена отправился в «Сент-Луис», сообщает пресс-служба «Блю Джэкетс» в соцсетях.

В качестве компенсации клуб из Огайо получил пик в четвертом раунде драфта-2025.

Отмечается, что 24-летний француз подписал двухлетний контракт с новой командой с кэпхитом 2,1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тексье провел 78 матчей за «Коламбус» и набрал 30 (12+18) очков. Команда финишировала на последнем, 16-м месте в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Фигурист Кутовой решил начать карьеру писателя
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
В Махачкале у школы единоборств им. Нурмагомедова заметили силовиков
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
На Украине заявили о невозможности восстановить разрушенную Бурштынскую ТЭС
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Терещенко: «Все и так знают, что Кучеров — звезда мирового хоккея»