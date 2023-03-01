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НХЛ

Сегодня, 19:13

«Коламбус» обменял Гаврикова и Корписало в «Лос-Анджелес» на Куика

Руслан Минаев
Владислав Гавриков.
Фото Global Look Press
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«Коламбус» обменял защитника Владислава Гаврикова и вратаря Йоонаса Корписало в «Лос-Анджелес», сообщает пресс-служба НХЛ.

Взамен «Блу Джэкетс» получили вратаря Джонатана Куика, условный пик первого раунда драфта НХЛ-2023 и пик третьего раунда драфта НХЛ-2024.

27-летний россиянин Гавриков играл за «Коламбус» с сезона-2018/19. В этом сезоне 28-летний россиянин провел 52 матча и набрал 10 (3+7) очков.

37-летний американец Куик выступал за «Кингз» с сезона-2007/08 и дважды становился с клубом обладателем Кубка Стэнли — в 2012 и 2014 годах.

Владислав Гавриков
Джонатан Куик
Йоонас Корписало
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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