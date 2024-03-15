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НХЛ

15 марта, 04:45

«Оттава» по буллитам обыграла «Коламбус». Марченко не реализовал свою попытку

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports
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«Оттава» на выезде выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Блю Джекетс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий хозяев Кирилл Марченко не реализовал свою попытку в серии буллитов. Он исполнял третью попытку своей команды.

«Оттава» набрала 58 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 55 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Оттава» — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Дженнер — 20 (Годро, Боквист), 0:15 — 1:0. Нюландер — 6 (бол., Годро, Веренски), 45:21 — 2:0. Жиру — 19 (Катчук, Кастелич), 47:25 — 2:1. Штюцле — 16 (Бернард-Доккер, Браннстрем), 52:27 — 2:2.

Победный буллит: Жиру.

Вратари: Мерзликинс — Форсберг.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (9+9+19+0) — 37 (13+13+6+5).

Наши: Воронков (11.07/2/0), Марченко (18.45/1/-1), Проворов (25.47/2/0) — Зуб (21.27/0/-1).

15 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 15667 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Оттава Сенаторз
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