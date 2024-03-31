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НХЛ

Сегодня, 05:02

«Питтсбург» проиграл «Коламбусу», Малкин не забил решающий бросок в серии буллитов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» на выезде уступил «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

В основное время у хозяев забили Матье Оливье, Кирилл Марченко и Зак Веренски. У гостей отличились Дрю О'Коннор, Брайан Раст и Рикард Ракелль. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу.

В серии буллитов «Коламбус» выиграл со счетом 2:1. Победный гол забил защитник «Коламбуса» Деймон Северсон. Евгений Малкин при счете 2:1 в пользу «Блю Джекетс» не реализовал свой буллит, который был решающим в серии. Из-за неудачи россиянина «Питтсбург» потерпел поражение.

«Коламбус» прервал серию из шести поражений, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 60 очками в 74 матчах.

«Питтсбург» идет на 12-й строчке с 75 очками в 73 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Оливье — 5 (мен., Силлинджер), 7:47 — 1:0. О`Коннор — 13 (Раст, Петтерссон), 33:29 — 1:1. Раст — 23 (Кросби, Летанг), 38:55 — 1:2. Ракелль — 12 (Малкин), 48:59 — 1:3. Марченко — 19 (Северсон, Веренски), 49:08 — 2:3. Веренски — 7 (Годро), 51:47 — 3:3.

Победный буллит: Северсон.

Вратари: Мерзликинс — Неделькович.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (13+13+10+2) — 33 (11+9+12+1).

Наши: Воронков (19.49/4/-1), Марченко (22.33/6/+1), Проворов (22.09/1/-1) — Малкин (16.33/1/0).

31 марта. Коламбус. Nationwide Arena.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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