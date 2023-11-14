«Коламбус» в ночь на 15 ноября дома сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет на территории «Нэшнуайд-арена». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Питтсбург» можно будет в прямом эфире и бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры НХЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Блю Джэкетс» с 12 очками занимают последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» с 14 баллами располагаются на шестой строчке.

Узнать о расписании матчей и где смотреть трансляции игр в ночь на 15 ноября можно в материале «СЭ».

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