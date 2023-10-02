«Коламбус»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Сегодня, 18:00
Полное название: «Коламбус Блю Джекетс»
Город: Коламбус, штат Огайо (США)
Год основания: 2000
Главный тренер: Паскаль Венсан
Капитан: Бун Дженнер
Домашняя арена (вместимость): Нэшнуайд-арена (18 138)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
В сезоне 2022 / 2023 «Коламбус» занял 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками и восьмую строчку в Столичном дивизионе.
«Коламбус» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Коламбусе на «Нэшнуайд-арене» игрой против «Филадельфии». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Блю Джэкетс» встретятся с «Каролиной» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).
13 октября. 02.00 (мск). «Коламбус» — «Филадельфия»
15 октября. 02.00. «Коламбус» — «Рейнджерс»
17 октября. 02.00. «Коламбус» — «Детройт»
21 октября. 02.00. «Коламбус» — «Калгари»
22 октября. 03.00. «Миннесота» — «Коламбус»
25 октября. 01.30. «Коламбус» — «Анахайм»
27 октября. 02.00. «Монреаль» — «Коламбус»
29 октября. 02.00. «Коламбус» — «Айлендерс»
31 октября. 03.00. «Даллас» — «Коламбус»
Календарь матчей «Коламбуса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Паскаль Венсан (52 года) возглавляет «Блю Джэкетс» с сентября 2023 года. Канадский специалист подписал контракт на два года, сменив Майка Бэбкока на посту главного тренера команды. С 2021 года Венсан работал в качестве ассистента тренера «Коламбуса».
«Коламбус»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».