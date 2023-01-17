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Сегодня, 05:34

Гол Кравцова помог «Рейнджерс» победить «Коламбус»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артемий Панарин (в центре) в матче против «Коламбуса».
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У гостей забросили Мика Зибанежад, Барклай Гудроу и Виталий Кравцов. Единственная шайба гостей на счету Эндрю Пика.

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 57 очками в 45 матчах. «Коламбус» идет на последней, 16-й строчке с 28 очками в 43 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Зибанежад — 20 (Какко, Фокс), 12:39 — 0:1. Гудроу — 9 (бол., Миллер, Какко), 19:02 — 0:2. Кравцов — 3 (Хытил, Гудроу), 31:47 — 0:3. Пик — 4 (Нюквист, Рословик), 41:21 — 1:3.

Вратари: Мерзликинс (56:54) — Галак.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (4+8+13) — 33 (13+13+7).

Наши: Гавриков (20.38/0/0), Марченко (17.44/3/0) — Кравцов (11.45/5/+1), Панарин (20.10/0/0).

17 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Виталий Кравцов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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