НХЛ. Новости
Сегодня, 06:03

«Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса» по буллитам, Шестеркин — первая звезда матча

Павел Лопатко
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче с «Коламбусом».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» победили «Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

У гостей в основное время забил Мика Зибанежад, у хозяев — российский нападающий Дмитрий Воронков. В сезоне-2025/26 Воронков в 18 матчах набрал 14 (7+7) очков.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативный пас, в текущем сезоне у 34-летнего игрока 17 (5+12) очков в 19 матчах.

Победный буллит на счету Джей Ти Миллера.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска и стал первой звездой встречи.

Команда из Нью-Йорка выиграла третий матч подряд — она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (22 очка после 19 игр). «Коламбус» идет на 12-м месте (20 очков после 18 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Рейнджерс

1

    Движение вверх?

    16.11.2025

    Артемий Панарин
    Дмитрий Воронков
    Игорь Шестеркин
    НХЛ
    ХК Коламбус Блю Джекетс
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
