«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» дома и прервал серию из трех поражений

«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев забросили Джонни Годро, Бун Дженнер, Патрик Лайне, Густав Нюквист и Шон Керали, у гостей отличились Тимо Майер, Ник Бонино и Нико Штурм.

«Коламбус» прервал серию из трех поражений подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 30 очками в 46 матчах. «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада с 37 очками в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Сан-Хосе» — 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Голы: Майер — 27 (Грегор, Гертл), 10:49 — 0:1. Бонино — 8 (Штурм, Мегна), 25:39 — 0:2. Годро — 13 (бол., Лайне, Бланкенбург), 31:19 — 1:2. Дженнер — 12 (Джонсон, Нюквист), 32:31 — 2:2. Штурм — 11, 41:53 — 2:3. Лайне — 13 (Рословик, Годро), 43:04 — 3:3. Нюквист — 10 (Джонсон), 52:38 — 4:3. Керали — 9 (п.в., Бланкенбург, Пик), 58:56 — 5:3.

Вратари: Корписало — Кяхкенен (57:24 — 58:56).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 29 (2+12+15) — 25 (15+5+5).

Наши: Гавриков (20.54/1/-1), Марченко (12.50/0/-3) — Барабанов (15.13/0/-4).

22 января. Коламбус. Nationwide Arena.