Дубль Воронкова помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», у Проворова ассистентский хет-трик

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:4.

В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Дмитрий Воронков, еще по голу забили Кирилл Марченко, Микаэль Пюухтия, Адам Фантилли и Матье Оливье, Иван Проворов сделал три результативные передачи. У гостей шайбы забросили Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Колтон Парайко и Брэйден Шенн, Павел Бучневич оформил голевой пас.

После этого матча «Коламбус» с 40 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 42 очками — на 10-й строчке «Запада».