«Коламбус» переиграл «Сент-Луис», у Проворова и Марченко по голевой передаче

«Коламбус» победил «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Чарли Койл, Зак Веренски и Шон Монахэн. Российский защитник Иван Проворов записал на свой счет голевой пас. В сезоне-2025/26 у 28-летнего игрока обороны 7 (2+5) очков в 11 матчах. Также результативную передачу сделал российский форвард Кирилл Марченко. У 25-летнего нападающего в сезоне 11 (5+6) очков в 11 матчах.

У гостей заброшенные шайбы на счету Джастина Фолка и Ника Бьюгстада.

«Коламбус» одержал четвертую победу подряд, занимает шестое место в таблице Восточной конференции (14 очков после 11 матчей). «Сент-Луис» проиграл седьмой матч подряд, идет на 15-м месте в Западной конференции (восемь очков после 12 матчей).