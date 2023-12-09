Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:44

«Коламбус» переиграл «Сент-Луис». Российская тройка Чинахов — Марченко — Воронков сделала два гола

Евгений Козинов
Корреспондент
9 декабря. Коламбус — Сент-Луис — 5:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блю Джкетс» прервали свою серию из трех поражений.

Российский нападающий Егор Чинахов забросил 2 шайбы и сделал 1 голевую передачу. На счету Кирилла Марченко 2 (1+1) очка, а у Дмитрия Воронкова — 2 голвые передачи. Причем два гола «Коламбуса» были полностью российскими (и голы, и голевые передачи).

«Коламбус» набрал 23 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 9-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Марченко — 9 (Воронков, Чинахов), 1:42 — 1:0. Томас — 9 (Бучневич), 14:36 — 1:1. Фантилли — 8 (Джонсон, Бемстрем), 17:01 — 2:1. Чинахов — 4 (Марченко, Воронков), 46:26 — 3:1. Чинахов — 5 (бол.), 52:21 — 4:1. Томас — 10 (Шенн, Крюг), 57:38 — 4:2. Тексье — 5 (п.в., Дэнфорт), 59:56 — 5:2.

Вратари: Гривз — Хофер (57:47 — 59:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (8+8+6) — 43 (12+7+24).

Наши: Воронков (15.10/3/0), Марченко (16.10/2/+1), Проворов (23.01/1/-1), Чинахов (19.40/2/+1) — Александров (6.02/0/-1), Бучневич (23.24/4/+1), Торопченко (8.27/0/-1).

9 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15713 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Егор Чинахов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сент-Луис Блюз
Дмитрий Воронков
Обсудить
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении
В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Украины на уровне «CC»
Жога предрек поднятие боевого духа на СВО после выдвижения Путина в президенты
Популярное видео
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Питтсбург» проиграл «Флориде». Бобровский сделал 26 сэйвов

Чинахов признан первой звездой матча «Коламбус» — «Сент-Луис», Марченко — третьей