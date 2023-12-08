Видеотрансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Сент-Луис» 9 декабря во Вконтакте начнется в 3.00

В ночь на 9 декабря «Коламбус» на своем домашнем льду «Нэшнуайд-арены» примет «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Коламбус» — «Сент-Луис» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния.

«Блю Джэкетс» с 21 баллом находится на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Блюз» с 27 очками занимают девятое место на Западе.

За «Коламбус» выступают российские хоккеисты Даниил Тарасов, Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. В составе «Сент-Луиса» играют Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров.

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