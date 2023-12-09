«Коламбус» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий Егор Чинахов забросил 2 шайбы и сделал 1 голевую передачу. На счету Кирилла Марченко 2 (1+1) очка, а у Дмитрия Воронкова — 2 голвые передачи. Причем два гола «Коламбуса» были полностью российскими (и голы, и голевые передачи).

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