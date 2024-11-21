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Сегодня, 23:00

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Коламбус» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 22 ноября. Игра состоится в спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Колумбусе (штат Огайо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Коламбус» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Блю Джекетс» набрали 16 очков в 18-ти матчах и занимают 14-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» располагается на седьмой строчке на Востоке (у команды — 21 очко в 17-ти играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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НХЛ
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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