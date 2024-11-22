«Тампа» в овертайме проиграла «Коламбусу», Кучеров сделал ассистентский хет-трик

«Коламбус» обыграл «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Теперь у него 29 (11+18) очков в этом сезоне.

У «Блю Джэкетс» российский нападающий Кирилл Марченко сделал 2 голевые передачи, Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка, Егор Чинахов забросил одну шайбу, а Иван Проворов отметился одним результативным пасом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 7:6 ОТ (1:3, 4:2, 1:1, 1:0)

Голы: Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Гюнцель), 1:51 — 0:1. Хагель — 9 (Кучеров, Чирелли), 3:58 — 0:2. Аткинсон — 1 (Хедман, Чаффи), 11:52 — 0:3. Монахэн — 7 (Воронков, Северсон), 13:35 — 1:3. Воронков — 4 (Монахэн, Веренски), 20:28 — 2:3. К. Джонсон — 3 (бол., Веренски, Марченко), 21:55 — 3:3. Чаффи — 5 (Джики), 22:11 — 3:4. Веренски — 5 (Марченко, Монахэн), 23:42 — 4:4. Чинахов — 6 (Силлинджер, Оливье), 25:26 — 5:4. Чирелли — 6 (Хагель, Кучеров), 26:18 — 5:5. К. Джонсон — 4 (мен., Веренски, Монахэн), 50:39 — 6:5. Джики — 3 (бол., Гонсалвес, Мозер), 51:23 — 6:6. Веренски — 6 (Силлинджер, Проворов), 61:26 — 7:6.

Вратари: Мерзликинс — Йоханссон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 43 (8+22+12+1) — 30 (12+13+4+1).

Наши: Воронков (15.52/4/+1), Марченко (16.38/3/+2), Проворов (24.59/5/+1), Чинахов (16.44/2/+1) — Кучеров (23.01/6/-1).

22 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 16260 зрителей.