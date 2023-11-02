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Сегодня, 20:00

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Тампа-Бэй» начнется в 02.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Тампы-Бэй».
Фото USA Today Sports
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В ночь на 3 ноября «Коламбус» на своем льду сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в пятницу в городе Коламбус на «Нэшнуайд-арене». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Тампа-Бэй» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Блю Джэкетс» с 8 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Лайтнинг» с 11 баллами располагаются на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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