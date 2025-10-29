«Коламбус» и «Торонто» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 30 октября. Игра пройдет на арене «Нэшнуайд-арене» в Колумбусе (штат Огайо, США), стартовое вбрасывание — в 2.30 по московскому времени.

«Коламбус» — «Торонто»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

30 октября, 02:30. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Торонто

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Коламбус» провел 9 матчей и набрал 10 очков, предыдущим соперником «Блю Джекетс» был «Баффало» (4:3 ОТ). У «Торонто» — 10 матчей и 11 очков, в среду «Мэйпл Лифс» обыграли «Калгари» (4:3).