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НХЛ

Сегодня, 05:54

«Коламбус» в овертайме обыграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
30 декабря. «Коламбус» — «Торонто» — 6:5 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Дмитрий Воронков отметился голом в составе победителей.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 15 из 21 броска по своим воротам.

«Торонто» с 41 очком занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 31 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Торонто» — 6:5 ОТ (1:2, 3:3, 1:0, 1:0)

Голы: Марнер — 14 (Райлли), 4:14 — 0:1. Силлинджер — 4 (Бин), 11:17 — 1:1. Мэттьюс — 29 (Марнер), 12:55 — 1:2. Робертсон — 4 (Лильегрен, Доми), 21:35 — 1:3. Гонс — 1 (Тексье, Северсон), 23:20 — 2:3. Нюландер — 17 (бол., Мэттьюс, Райлли), 29:42 — 2:4. Воронков — 7 (бол., Годро, Проворов), 31:05 — 3:4. Джонсон — 5 (Бемстрем), 32:43 — 4:4. Таварес — 11 (бол., Нюландер, Райлли), 39:05 — 4:5. Фантилли — 10 (Годро), 53:46 — 5:5. Годро — 7 (Северсон, Дэнфорт), 62:56 — 6:5.

Вратари: Мерзликинс (Мартин, 20:00) — Самсонов.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 21 (4+7+8+2) — 33 (14+12+7+0).

Наши: Воронков (13.10/2/0), Марченко (16.01/1/+1), Проворов (19.54/0/0), Чинахов (14.52/0/0) — -.
30 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18516 зрителей.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Дмитрий Воронков
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