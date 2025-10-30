«Коламбус» обыграл «Торонто», Проворов забил гол

«Коламбус» на своем льду выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов забросил в этой встрече одну шайбу. Ассистировали ему соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Также у хозяев дубль оформил Коул Силлинджер и по одному голу забили Зак Веренски, Данте Фаббро и Матье Оливье. У «Мэйпл Лифс» отличились Сэм Блэй, Джон Таварес и Николас Робертсон.

«Коламбус» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 9-й строчке — 11 очков в 11 играх.