«Коламбус» обыграл «Торонто», Проворов забил гол

30 октября, 05:12
«Коламбус» на своем льду выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов забросил в этой встрече одну шайбу. Ассистировали ему соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Также у хозяев дубль оформил Коул Силлинджер и по одному голу забили Зак Веренски, Данте Фаббро и Матье Оливье. У «Мэйпл Лифс» отличились Сэм Блэй, Джон Таварес и Николас Робертсон.
«Коламбус» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 9-й строчке — 11 очков в 11 играх.
Maks
Вот именно, что свободен. Ничего он после этого не доказал, даже никто контракт с ним не заключает.
30.10.2025
НavBek
Самсонов такая же дыра, как и нынешние вратари у торонтасов. В этом плане у команды всё стабильно :face_with_hand_over_mouth:
30.10.2025
shurikfromkaragay
С децва за Каламбус!!! :-) Россияне жгите!
30.10.2025
Faierman 32
А без Марнера оказывается и пас отдать некому)
30.10.2025
PvsZ
Торонтасы избавились от Марнера и стали хуже. А Марнер усилил Вегас. Молодцы)
30.10.2025
Алексей Х
Сообразили на троих гол)) не первый раз уже. жаль, Чинахов не отметился в протоколе. Коламбус результативно играет, весёлая команда, и непредсказуемая. Торонто? Стабильность - признак мастерства) это вам любой Вислый подтвердит.
30.10.2025
Andrey Sakharov
Кто мы без традиций?))
30.10.2025
igogohruhru
вратарь-дырка. и эти люди в свое время выгнали самсонова. самсонов кстати вроде бы сейчас свободен
30.10.2025
Сергей
Торонто команда из "оригинальной щестерки" Одна из старейших команд НХЛ. А это значит традиции. Прежде всего традиции. И у Торонто есть добрая традиция - 58 лет без КС. Судя по игре и составу (особенно впечатляет вратарская бригада) традиция продолжится и в этом сезоне..... И это прекрасно! (с)
