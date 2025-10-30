Видео
30 октября, 05:12

«Коламбус» обыграл «Торонто», Проворов забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Проворов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус» на своем льду выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов забросил в этой встрече одну шайбу. Ассистировали ему соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Также у хозяев дубль оформил Коул Силлинджер и по одному голу забили Зак Веренски, Данте Фаббро и Матье Оливье. У «Мэйпл Лифс» отличились Сэм Блэй, Джон Таварес и Николас Робертсон.

«Коламбус» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 9-й строчке — 11 очков в 11 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 октября, 02:30. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Торонто
9

  • Maks

    Вот именно, что свободен. Ничего он после этого не доказал, даже никто контракт с ним не заключает.

    30.10.2025

  • НavBek

    Самсонов такая же дыра, как и нынешние вратари у торонтасов. В этом плане у команды всё стабильно :face_with_hand_over_mouth:

    30.10.2025

  • shurikfromkaragay

    С децва за Каламбус!!! :-) Россияне жгите!

    30.10.2025

  • Faierman 32

    А без Марнера оказывается и пас отдать некому)

    30.10.2025

  • PvsZ

    Торонтасы избавились от Марнера и стали хуже. А Марнер усилил Вегас. Молодцы)

    30.10.2025

  • Алексей Х

    Сообразили на троих гол)) не первый раз уже. жаль, Чинахов не отметился в протоколе. Коламбус результативно играет, весёлая команда, и непредсказуемая. Торонто? Стабильность - признак мастерства) это вам любой Вислый подтвердит.

    30.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Кто мы без традиций?))

    30.10.2025

  • igogohruhru

    вратарь-дырка. и эти люди в свое время выгнали самсонова. самсонов кстати вроде бы сейчас свободен

    30.10.2025

  • Сергей

    Торонто команда из "оригинальной щестерки" Одна из старейших команд НХЛ. А это значит традиции. Прежде всего традиции. И у Торонто есть добрая традиция - 58 лет без КС. Судя по игре и составу (особенно впечатляет вратарская бригада) традиция продолжится и в этом сезоне..... И это прекрасно! (с)

    30.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Коламбус Блю Джекетс
    ХК Торонто Мэйпл Лифс
