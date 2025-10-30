Видео
30 октября, 07:20

«Коламбус» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Блю Джэкетс» забили Иван Проворов, Коул Силлинджер (дубль), Зак Веренски, Данте Фаббро и Матье Оливье. У «Мэйпл Лифс» отличились Сэм Блэй, Джон Таварес и Николас Робертсон.

«Коламбус» с 12 очками в 10 матчах идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Торонто» располагается на 9-й строчке — 11 очков в 11 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Торонто Мэйпл Лифс
