«Коламбус» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Блю Джэкетс» забили Иван Проворов, Коул Силлинджер (дубль), Зак Веренски, Данте Фаббро и Матье Оливье. У «Мэйпл Лифс» отличились Сэм Блэй, Джон Таварес и Николас Робертсон.

«Коламбус» с 12 очками в 10 матчах идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Торонто» располагается на 9-й строчке — 11 очков в 11 играх.

