«Коламбус» по буллитам обыграл «Ванкувер», Марченко набрал 2 очка

«Коламбус» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забил один гол и сделал голевую передачу. 24-летний россиянин набрал 65 (27+38) очков в 68 играх сезона.

«Коламбус» набрал 75 очков в 71 матче и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 81 очко в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Ванкувер» — 7:6 Б (0:3, 3:1, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы: Карлссон — 2 (бол., Шервуд, Гарлэнд), 8:51 — 0:1. Босер — 24 (Хьюз, Сутер), 10:35 — 0:2. Дебраск — 24 (бол., Босер, Сутер), 13:26 — 0:3. Дженнер — 3 (Матейчук, Гудбрэнсон), 20:34 — 1:3. Марченко — 27 (Монахэн, Фаббро), 24:54 — 2:3. Фаббро — 6 (К. Силлинджер, Оливье), 28:44 — 3:3. Майерс — 6 (мен., Шервуд, Сутер), 31:23 — 3:4. Рятю — 4 (Джошуа, Хьюз), 46:42 — 3:5. Матейчук — 4 (Дженнер, Фантилли), 47:03 — 4:5. Дженнер — 4 (бол., Марченко, Веренски), 56:46 — 5:5. Оливье — 17 (Фаббро, Дэнфорт), 57:08 — 6:5. Рятю — 5 (Джошуа, Шервуд), 57:31 — 6:6.

Победный буллит: К. Джонсон.

Вратари: Мерзликинс — Ланкинен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (12+10+15+1) — 37 (10+12+11+4).

Наши: Воронков (19.05/3/-1), Марченко (21.26/2/-2), Проворов (23.02/1/0) — -.

29 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 18586 зрителей.