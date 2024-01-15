«Коламбус» сыграет с «Ванкувером» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в понедельник, 15 января. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Нейшенуайд-арена» в Колумбусе, штат Огайо (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Коламбус» — «Ванкувер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Блю Джекетс» набрали 35 очков и занимают 15-е место. «Кэнакс» с 61 баллом лидируют на «Западе».

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