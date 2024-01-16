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НХЛ

Сегодня, 04:00

«Коламбус» — «Ванкувер»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» дома по буллитам обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Блю Джекетс» дубль оформил российский нападающий Дмитрий Воронков, еще один гол забил его соотечественник — форвард Егор Чинахов.

У «Кэнакс» по два очка набрали Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. Результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров.

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НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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