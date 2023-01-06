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НХЛ

Сегодня, 05:39

«Вашингтон» на выезде переиграл «Коламбус». Овечкин забросил одну шайбу

Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Коламбусом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Встреча прошла на «Нэшнуайд Арене».

В составе победителей голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он сократил отставание до Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 85 шайб.

Его одноклубники и соотечественники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев сделали по голевой передаче, а Евгений Кузнецов — две.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:6 (1:0, 1:4, 0:2)

Голы: Годро — 11 (Бемстрем), 5:19 — 1:0. Оши — 6 (Дженсен, Орлов), 21:51 — 1:1. Обе-Кубель — 1, 31:15 — 1:2. Байрейтер — 1 (Боквист, Бемстрем), 32:59 — 2:2. Фехервари — 3 (Строум, Алексеев), 37:20 — 2:3. Хэтэуэй — 5 (Манта, Протас), 38:57 — 2:4. Оши — 7 (бол., Строум, Кузнецов), 46:41 — 2:5. Овечкин — 29 (бол., Строум, Кузнецов), 53:05 — 2:6.

Вратари: Мерзликинс — Кемпер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (8+8+11) — 37 (13+16+8).

Наши: Гавриков (22.06/1/-2), Марченко (12.26/1/-1) — Алексеев (19.20/2/+1), Кузнецов (18.55/0/-1), Овечкин (18.08/2/0), Орлов (21.05/1/+1).

6 января. Коламбус. Nationwide Arena. 17924 зрителя.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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