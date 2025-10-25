Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

25 октября, 04:01
«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
На 2-й минуте третьего периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 2:0. Для него эта шайба стала второй в сезоне-2025/26.
Всего за карьеру 40-летний россиянин забил 899 голов в регулярных чемпионата НХЛ.
Yan Rabanin
я и имел ввиду- гола
25.10.2025
VeryOldLazy
Зайчику набрасываешь?)))
25.10.2025
Алексей Х
Оказалась победной в матче! Ну а Гривз пополнил список вратарей Александра Великого)
25.10.2025
рustot
какого года? он и в прошлом матче такую же забил
25.10.2025
Морская свинка_1979
899.
25.10.2025
Owck
40 (41) и возможно победная, + 1 передача
25.10.2025
Yan Rabanin
Как под копирку первого года! Ови переехал в другой офис?
25.10.2025
nikola mozaev
Строум выиграл вбрасывание, а Александр неотразимо бросил! Сдаётся мне, что сегодня Овечкин положит ещё одну.
25.10.2025
Еприи Ринрр
Ещё одну!
25.10.2025