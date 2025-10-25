Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 2-й минуте третьего периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 2:0. Для него эта шайба стала второй в сезоне-2025/26.

Всего за карьеру 40-летний россиянин забил 899 голов в регулярных чемпионата НХЛ.