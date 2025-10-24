Видео
24 октября, 23:20

«Коламбус» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Коламбус» и «Вашингтон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Коламбус Блю Джэкетс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 25 октября. Игра пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Коламбус Блю Джэкетс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

Следить за основными событиями и результатом игры «Коламбус» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Вашингтон

«Коламбус» замыкает турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 6 очков в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» провел 7 матчей и набрал 10 очков. Капитан столичной команды Александр Овечкин пока отметился только одним голов в этом сезоне.

