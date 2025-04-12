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12 апреля, 22:19

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Коламбусу» со счетом 0:7

Руслан Минаев
Коул Силлинджер (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» на выезде разгромно проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:7.

У «Блю Джэкетс» 3 (1+2) очка набрал Джеймс Ван Римсдайк, две шайбы забросил Адам Фантилли.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил игру.

«Коламбус» одержал третью победу подряд. «Блю Джэкетс» набрали 83 очка и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (109 очков) лидирует в таблице «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Голы: Веренски — 21 (Монахэн, Фаббро), 1:00 — 1:0. К. Джонсон — 23 (ван Римсдайк), 4:45 — 2:0. Фантилли — 27 (К. Джонсон, ван Римсдайк), 19:24 — 3:0. Фантилли — 28 (Матейчук), 22:01 — 4:0. Монахэн — 19 (Марченко), 24:37 — 5:0. К. Силлинджер — 10 (Воронков), 25:14 — 6:0. ван Римсдайк — 16 (Оливье), 57:41 — 7:0.

Вратари: Гривз — Шепард.

Штраф: 28 — 48.

Броски: 26 (8+8+10) — 22 (6+5+11).

Наши: Воронков (12.44/0/+2), Марченко (14.51/3/+2), Проворов (24.17/2/+3) — Алексеев (19.40/0/-1).

12 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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