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Сегодня, 05:53

Дубль Протаса принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Веренски — 10 (бол., К. Джонсон, Монахэн), 34:12 — 1:0. Протас — 10 (Дюбуа, Чикран), 40:31 — 1:1. Протас — 11 (Строум, Чикран), 62:23 — 1:2.

Вратари: Гривз — Линдгрен.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (6+16+8+3) — 37 (11+13+12+1).

Наши: Воронков (17.26/2/0), Марченко (18.03/5/0), Проворов (22.08/0/-2) — Мирошниченко (7.36/2/0).

13 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15962 зрителя.

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