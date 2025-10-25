Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

25 октября, 04:39

«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и сделал голевую передачу. Теперь у него 7 (2+5) очков в 8 играх этого сезона. Всего за карьеру он забил 899 голов в регулярных чемпионатах.

Также у «Кэпс» отличились Том Уилсон, Коннор Макмайкл, Джастин Сурдиф и Джон Карлсон. Единственная шайба «Блю Джэкетс» на счету Дентона Матейчука.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Вашингтон
121

  • Сергей

    главфашист просто пи@дит, а зайкин остров бабки зарабатывает. он же несколько дней назад признался, что обыкновенны редакционный бот, основная задача которого провоцировать как можно больше комментариев.

    25.10.2025

  • zoolord

    Нужно забить шайбу в октябре и 3-ем периоде!!!

    25.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Подгорает? Даже когда Овечкин забросил? Бывает.

    25.10.2025

  • JP54

    Сергей! Спасибо вам за публикуемую аналитику по Александру Михайловичу! Всегда жду её от вас! Скажите пожалуйста, есть ли возможность при следующих достижениях ОВИ выложить данные сколько забито и количество проведенных матчей по каждому сопернику…… Благодарю вас.

    25.10.2025

  • Ты был и есть клоун. Стабильный. Опять пальцем не туда попал.

    25.10.2025

  • Твои то комменты разнообразнее будут ))))) Стабильность - это признак.. )))

    25.10.2025

  • , ?.

    Для 40 лет график очко за матч- очень даже достойно!

    25.10.2025

  • Виктор Василишин

    ...уже более 30!!! лет канадские команды не брали кубок...

    25.10.2025

  • Виктор Василишин

    Странно мало жидких комментаторов от любителей канадского хоккея... Всё? Канада сдулась окончательно? А была ведь сильной хоккейной державой...

    25.10.2025

  • Виктор Василишин

    Опять Лисичкина с острова куда-то ползала! Скорей бы уж уползла, а то ведь утомлённое сердце замрёт у ей, бедной...

    25.10.2025

  • adamantane'

    Нумеро уно (numero uno - исп.):zany_face:.

    25.10.2025

  • Женек10

    фифан, ну с островом брататься это низко даже для тебя

    25.10.2025

  • Оскара Тому Харди

    Сергей, приветствую... Не хочешь после 900 шайбы отдельным постом выложить все рекорды, которыми Александр владеет на текущий момент? Расписать именно те позиии, где он намбер уно уже?))

    25.10.2025

  • N.A.F.1974

    Да конечно. Не было владения,плохое обращение с шайбой,несколько раз Мундиры в каркас попали(минимум два),2 броска(в створ) за весь второй период..В целом в 5-5 совсем неубедительны .Для примера броски-38\52(в том числе в створ 20\30), опасные моменты(8\15),ожидаемые голы(2,58\3,42). Аргумент 5-1 очень весом.Не поспоришь.Но тем не менее вопросы есть и есть над чем работать.Выглядит неустойчивым.

    25.10.2025

  • Оскара Тому Харди

    1500 игр..900 голов..12 очков до десятки по очкам...у дяди Саши не сезон, а сплошные праздники))

    25.10.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    фифка и прочие петушки, уже наученные горьким опытом, заранее закупают вазелин и огнетушители - в предверии 900 гола Величайшего!

    25.10.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    на селке трофи идет?

    25.10.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Всем похер на Дюбуа

    25.10.2025

  • _Металлург_

    Прошло уже 5 часов, а зайчишка кроме стишка ничего не увидел под микроскопом.

    25.10.2025

  • _Металлург_

    Быстро у девчат праздник закончился!

    25.10.2025

  • _Металлург_

    Сам на себя налетать собрался? То, что ты с зайчишкой главные эксперты в калкее это все знают. На большее вас и не хватит. Даже аналитег пронька был экспердом, но в хоккее!

    25.10.2025

  • _Металлург_

    Видимо хохлопитекско-канадскому любителю в очко даже уроки географии не помогают. Бросал бы чистить кленовые унитазы языком. Судя по тебе это плохо на умственные способности влияет.

    25.10.2025

  • _Металлург_

    На 1000?

    25.10.2025

  • oiv1vio

    Так вы, бандерлоги, от Красной Армии и сбежали в Канаду. Нам не Вашингтон враг, а бандерлоги.

    25.10.2025

  • Zулус

    пароход?))))точно он

    25.10.2025

  • Zулус

    оооо, очередной клон парохода ))))

    25.10.2025

  • Zулус

    тв вот запивал боярой, превратился в дегенерата, зачем людям дрянь советуешь? :clown::clown::clown:

    25.10.2025

  • Zулус

    и один идиот мики не спит по ночам, чтобы настрочить очередную чушь:clown::clown::clown:

    25.10.2025

  • Zулус

    главидиот, мало в этом году у тебя праздников, как там крысиный бостон? 6 раз уже обделался?

    25.10.2025

  • _Mike N_

    я бело-красный с кленовым листом, а то если тебе что-то кажется, то креститься надо и запивать боярой

    25.10.2025

  • Zулус

    у главидиота подгорает, и это прекрасно!

    25.10.2025

  • VeryOldLazy

    Нуу... давно известно кто у нас виноват :wink: Принять по слегка, поржать над ганглиносцами, и ещё ... по слегка)))

    25.10.2025

  • VeryOldLazy

    Ну что вы, право, всё же уже объяснили)

    25.10.2025

  • True Timati

    Не в большинстве, не русскому вратарю, не в пустые, а еще и победный гол между прочим! Хейтеры, любим вас!

    25.10.2025

  • maxcds

    Кто виноват и что делать?

    25.10.2025

  • Деметрио

    Доброе утро от Александра Овечкина!

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    может поэтому так и ведут себя, что первые буквы перепутали?)

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    До этого матча Кэпс и КБД были двумя из трех команд в сезоне (третья - НЙР), которые пропускали по одному голу за матч в 5-на-5. Теперь одной такой командой стало меньше) Всего жакеты пропустили 16 за 6 матчей (в среднем - 2.67, весьма неплохо) до этой игры. Миннесота в одном матче им 4 в большинстве отгрузила)

    25.10.2025

  • mikha1

    Все верно. До гола Карлсона Коламбус был в целом лучше.

    25.10.2025

  • Андрей

    великий хоккеист.но пора домой.вроде обещал

    25.10.2025

  • oiv1vio

    :grinning:"всем переплаченным посвящается" Переживешь за деньги владельцев клубов НХЛ? Предложи им свою кандидатуру - наверняка ты дешевле за свои услоуги попросишь.

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    игроки тоже без лишнего позитива, самокритичны

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    Карбз: повезло, украли два очка, куча ошибок и потерь, в следующей игре надо быть намного лучше.

    25.10.2025

  • oiv1vio

    Ты от лжи даже пожелтел. Стал жовто-блакитным.

    25.10.2025

  • victorio

    Завтра при своих зрителях с Оттавой желательно 900 сделать, а дальше как получится, конечно хорошо бы на какой-нибудь красивой цифре закончить - отыграть сезон и можно на пенсию...

    25.10.2025

  • Vladimir Demin

    Супер!

    25.10.2025

  • igor1972

    Ждём 900, новую веху и ориентир на очень долгие годы!

    25.10.2025

  • oleg.bob

    Свои минимум 30 настреляет. Даже в 40!

    25.10.2025

  • mikha1

    Ну так они и разбираются лучше всех в каккее. Остальные хоккей смотрям)

    25.10.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Остров, мы тут с тобой лучше всех разбираемся в каккее. Коламбус пошёл дальше, поставил чучело в ворота с 15 играми НХЛ за 5 лет. ----- Вот не соврёт - не проживёт) У Гривза (24 года) 25 игр за 4 сезона ( четвёртый только начался). В прошлом году 11 игр - 7 побед, одна из них с Вашингтоном на "0". Но они лучше всех разбираются в каккее:grin: или просто пи@дят)))

    25.10.2025

  • mikha1

    Пока только догнал Гретцки

    25.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Первый адекватный пост от Алексея .

    25.10.2025

  • VeryOldLazy

    На манеже всё те же... Там ихнюю торонту обидели, а им всё Саня покоя не даёт...

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    Оттава

    25.10.2025

  • maxcds

    Что нового?

    25.10.2025

  • МаратХ

    Есть у Овечкина рекорд по шайбам в октябре

    25.10.2025

  • Андрей Андрей

    899 в карьере

    25.10.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Это ж надо , что либерализм с людьми делает!! Был уважаемым гуру хоккея, а стал Заяфилом:grin:

    25.10.2025

  • Догада

    немного жаль, что сухарь не удержали

    25.10.2025

  • Догада

    Нет сомнения, что тренеры НХЛ внимательно следят за комментариями самого влиятельного хоккейного СМИ, и специально не поставили на данный матч вратаря с очевидным происхождением. Так чем же Вы не недовольны?

    25.10.2025

  • Сергей

    главфашист скатился до уровня "торонтовского" Мыколы из Жмеринки :rofl::rofl::rofl:

    25.10.2025

  • Догада

    Вы, конечно, оба знатоки. Спору нет. Просто поясните при чем тут Мерзликинс?

    25.10.2025

  • Андрей Андрей

    Мать у Шуры,значит и Шура знает,говорила на счет этих не прикасаемых в СЭ.Я б на месте Шуры не давал никаких интервью,Рабинеру тем более,а рекламщикам Фонбет и другим поставил условие:ни одного рекламного договора с СЭ.

    25.10.2025

  • МММ

    Был удар плечом, а не локтем. Посмотри силовой от Уилсона на Хитиле, причём тот больше не играл, но даже 2-х минут не было. Хотя вам, сектантам, не докажешь.

    25.10.2025

  • За спорт!

    Жд?м грозу.. Надвигалась гроза, да потухла шиза...

    25.10.2025

  • ГлавПатриот

    Остров, мы тут с тобой лучше всех разбираемся в каккее. Коламбус пошёл дальше, поставил чучело в ворота с 15 играми НХЛ за 5 лет. ОстроV Zаячий 3 дня назад Так Овечкин себе все рекорды испортит, где он самый бросающий игрок НХЛ. Будет самым заблокированным форвардом НХЛ. Приз в конце сезона получит - автоматический шлагбаум. Ну и как тут уже справедливо замечают, наконец - то осознавшие реальность способов побития рекорда в двух последних сезонах, опытные Овечкинофилы - ждём Коламбус. Там АЖ 5 РОССИЯН и внимание (звук пастушьего рожка) Мерзликин.

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    - Джет Гривз 145-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 2 и более шайб ( в его воротах побывали 896 и 899-я шайбы Ови) в 2 играх при 9 бросках в створ -в 453-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 3-й Мессье, Дионн-513, 2-й Ягр-540,1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-497(7-й), Малкин-364(30-й) -32-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898 и 899-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    -1630-е очко в РС, 899+731 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1698(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1358(28-й) -1630-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1698, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1358 (11-й) -1777-е очко в КС и РС-1630 и КС-147, 976 ш+801 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1899, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1538(24-й) -28-я шайба и 45-е очко в 51 игре с Коламбусом в РС, 242-й бросок в створ .

    25.10.2025

  • За спорт!

    +РЕКОРДСМЕН-ПЕРВЫЙ ОВИ...

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    -116-я шайба в пятницу в 195 игре, (4-й, 3-й Гретцки-122, 2-й Селянне-129, 1-й С.Айзерман-134,) преследователь – Кросби-77 в 155 играх(16-й). Рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -82 шайб и во вторник- 159 шайб -6883-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4311(20-й), -7558-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4852(19-й) -3760-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029), -4432-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) преследователь: Люк Шенн - 3895(5-й)

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    -424-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-249, Малкин-221. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -193-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-114, Малкин-92, -2-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -126-я в октябре в 191-й игре РС (1-й,догнал Гретцки, 3-й Гартнер-111 в 202 играх) действующие: Стэмкос-85 в 163 игре(18-й), Кросби-85 в 179 играх(19-й),

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    -458-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-294(17-й) -137-я победная(Новый рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)действующие: Кросби-101(9-й),Стэмкос –91(22-й, Малкин-86(27-й), -568-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-440(11-й) -336-я в 3-м пер.(1-й, догнал Гретцки, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -207(19-й)

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    -1499 игра в регулярке(24-й, 23-й Бернс-1505, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -644-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-464(8-й), Стэмкос-413(16-й) -684-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-510(17-й) -103-я шайба броском из правого круга,

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    Дух Хлебонасущенского представляет - 899-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-631(16-й), Стэмкос-583(22-й), Малкин-516(41-й),Таварес-497(50-й),Кэйн-494(51-й), Перри-448(68-й) - 899-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -631(5-й), Малкин-516(21-й), -976-я в РС и КС 899+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, до Гретцки-40 шайб ) действующие: Кросби -702(17-й), Стэмкос-633(25-й),Малкин-583(39-й)

    25.10.2025

  • МММ

    Коламбус не входит даже в 10-ку любимых клубов Овечкина. Говорили , что ты разбираешься в НХЛ и ратуешь за справедливость. Общение с ЗО так влияет на память и умственные способности?

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Удар был. Другое дело, что оказался без последствий. Но такое сейчас пресекают.

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    Тогда уж и Логана с первым пасом в сезоне)

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Все понятно. У Джета Гривза бабка на стажировку в СССР приезжала..)

    25.10.2025

  • N.A.F.1974

    Держался за челюсть.Типа пострадал.Кмк несолидно.Не футбол ведь.Да и смысл от Чизхолма в большинстве?Большого точно нет.))

    25.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ария Лисичкина (из к/ф "Ах, водевиль, водевиль") Простите, не пришелся ко двору Причина всем ясна, я полагаю Я трагиком родился и я скорей умру Но клоуном не буду в балагане Мне дайте роль Где вечная любовь Где гибнут от страстей, как от пожара Чтоб замирало сердце, стыла кровь Чтоб охало и ахало ползала!

    25.10.2025

  • МММ

    Удара локтем не было, плюс сам опустил голову. Уилсон тогда со скамейки вылезать не должен.

    25.10.2025

  • N.A.F.1974

    Никогда.

    25.10.2025

  • ГлавПатриот

    Как там, сегодня праздник у девчат? Про олимпийского лузера читалось. Из статьи "Когда забьет овечкин" :point_down_tone1: ! ГлавПатриот день назад Послезавтра любимый Коламбус. Но злобные фашики за правду ща налетят с минусами.

    25.10.2025

  • Алексей Х

    В подтрибунке проверили, все в порядке. Почему не вернуться?)

    25.10.2025

  • N.A.F.1974

    По делу.Просто не следовало сразу же(и как ни в чем не бывало) возращаться на лед.Тем более в большинстве.Поэтому недовольство болельщиков Коламбуса понять можно.

    25.10.2025

  • VeryOldLazy

    Кипер левый...

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    Хорошие новости:Дюбуа был полноправным участником проката в четверг и может вернуться уже в ночь на субботу, когда "Кэпиталз" примут "Оттаву Сенаторз".

    25.10.2025

  • VeryOldLazy

    Гыыы, а кто там следующий? Лига уже подсуетилась?))

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Да!)

    25.10.2025

  • N.A.F.1974

    И Сурдифа!

    25.10.2025

  • _Mike N_

    Вся Россия не спит по ночам и смотрит новости из вражеского Вашингтона - забьет ли шайбу гражданин США Овечкин или нет !:laughing::laughing::laughing:

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Второй случайный гол в сезоне. Было уже? Первым тогда буду)

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 7 очков(2+5),8 игр...продолжается

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра

    25.10.2025

  • Андрей Андрей

    нашел на кого обратить внимание. Саня уйдет,ему на стадионе памятник поставят, когда еще в Вашингтоне будет такой?

    25.10.2025

  • _Металлург_

    Сегодня зайчишка снова до вечера будет под микроскопом изучать ситуацию на площадке? Что в итоге найдет?

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Спасибо Сергею, поправил.)

    25.10.2025

  • N.A.F.1974

    Годится.Кабы не пятиминутное большинство,удача и великолепная игра Томпсона счет мог быть иным.Но победили.С чем болельщиков столичных и поздравляю.

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    3 (10)Шон Бурк(КАН),Марти Турко(КАН),Эндрю Рэйкрофт(КАН),Жозе Теодор(КАН),Чад Джонсон(КАН), Майкл Хатчинсон(КАН),Луи Доминге(КАН),Скотт Уэджвуд(КАН),Джордан Биннингтон(КАН),Нико Доус(КАН), 2 (16)Крис Мэйсон(КАН),Марк Дени(КАН),Дэни Сабурин(КАН),Стивен Валикетт(КАН),Ян Дани(КАН) Джефф Делорье(КАН),Мэтт Хэкетт(КАН),Эндрю Хаммонд(КАН),Дарси Кемпер(КАН),Тристан Джарри(КАН) Спенсер Мартин(КАН),Коннор Ингрэм(КАН),Сэм Монтембо(КАН),Логан Томпсон(КАН),Кэлвин Пикард(КАН) 1 (19)Кевин Уикз(КАН),Крис Осгуд(КАН),Майкл Гарнетт(КАН),Адам Манро(КАН),Кёртис Сэнфорд(КАН),Себастьян Карон(КАН),Джет Гривз(КАН) Джейми Макленнан(КАН),Майкл Лейтон(КАН),Патрик Лалим(КАН),Натан Лоусон(КАН), Джастин Питерс(КАН),Бен Скривенс(КАН),Джейсон Лабарбера(КАН),Джош Хардинг(КАН), Лоран Броссуа(КАН),Аарон Делл(КАН),Эдин Хилл(КАН),Крис Дригер(КАН),Стюарт Скиннер(КАН), итого: вратарей-75,шайб-323

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Мак Майкла с первым голом в сезоне!

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    Джет Гривз вратарь №184,первая шайба 13 апреля,2025,всего 2... Канада 28(1) Марк-Андре Флёри(КАН) 22(1) Кэри Прайс(КАН) 19(1) Кэм Уорд(КАН) 12(1) Деван Дубник(КАН) 11(1) Брайан Эллиотт(КАН) 9 (2) Роберто Луонго(КАН),Картер Хаттон(КАН) 8 (2) Рэй Эмери(КАН),Стив Мэйсон(КАН) 7 (5) Мартин Бродёр(КАН),Жан-Себастьян Жигер(КАН),Джонатан Бернье(КАН),Кэм Тэлбот(КАН),Джеймс Раймер(КАН) 6 (4) Эд Бельфор(КАН),,Мэтт Мюррей(КАН),Маккензи Блэквуд(КАН),Картер Харт(КАН) 5 (9) Паскаль Леклер(КАН),Алекс Олд(КАН),Дуэйн Ролосон(КАН),Майк Смит(КАН),Дэн Эллис(КАН),Кёртис Макелинни(КАН), Кори Кроуфорд(КАН),Мартин Джонс(КАН),Джейк Аллен(КАН) 4 (3) Мартин Бирон(КАН),Джоуи Макдональд(КАН),Дастин Токарски(КАН)

    25.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Зайца в студию !!!!!!!!

    25.10.2025

  • Инсбрук 1964

    Практически полная копия первого гола в сезоне. Сергей и в этом сезоне не останется без работы. Соперник уничтожен методично и безжалостно, хотя после первого периода и могли возникнуть сомнения.

    25.10.2025

  • Apei

    я бы сказал проще: забивать не надоело?

    25.10.2025

  • рustot

    смешнее сегодня этого опуса ещё не читали. а ведь впереди ещё игра Спартак Москва и Оренбург

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Огнетушитель на месте)

    25.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Не надоело одно и тоже ? Стоять на чистом льду , на прямых ногах и ждать когда Строум выиграет точку и шмальнуть в незащищённый дальний верхний угол . Хоть бы , что нибудь новенькое придумал . Однообразно всё так

    25.10.2025

  • рustot

    Хорош Саня!!

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Салату по делу выписали 5 минут. Локтем нечего выцеливать голову соперника.

    25.10.2025

  • За спорт!

    Великий снайперище, голеодорище, бомбардирище.

    25.10.2025

  • Apei

    а что акула-каракула?

    25.10.2025

  • Sergey Krug

    С победой!1499 игра,899 шайба...Чyет моё cepдце, что мы накануне гpaндиозного шухера!)))

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Был заход на 900,чуть не хватило. Ждём в следующий раз)

    25.10.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Овечкин, Шестёркин, Капризов, да всем переплаченным посвящается. ------ За такой контракт не команда ему должна помогать, а он команде! ----- Целиком и полностью поддерживаю тов. Глав.патриота! Есть яркий пример Прайса : подписав в 2017!! контракт на 10,5!! миллионов в год, Кэри сначала поднял с колен Монреаль, а теперь отправился к терпящим бедствие калифорнийским Акулам!! Всё для команды!!

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Вашингтон с победой! Великого с победным голом. Гривз пополнил список жертв? . )185?

    25.10.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Да, он старик. Да, он с палочкой. Да, иногда падает уже. Но продолжает забивать победные голы))) Гол близнец тому, что забил Соте. Передача тоже пригодится)) Спокойная победа Вашингтона, хотя Логана нужно отметить однозначно. Воронок конечно включал "ногу Бога", но пять минут Оливье незаслуженно, на мой взгляд. И да, Ови лучший в команде по пресловутому +/-, единственный минус был при пустых воротах.

    25.10.2025

  • Apei

    Можно ещё его отрывы считать

    25.10.2025

  • baruv

    Ови поднял настроение команде и вновь перевел всех своих болельщиков в режим приятного ожидания. Полет столичных нормальный.

    25.10.2025

  • Apei

    Жаль, что дубль не сделал

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Коламбус Блю Джекетс
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя