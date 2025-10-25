«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин набрал 2 очка

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и сделал голевую передачу. Теперь у него 7 (2+5) очков в 8 играх этого сезона. Всего за карьеру он забил 899 голов в регулярных чемпионатах. Также у «Кэпс» отличились Том Уилсон, Коннор Макмайкл, Джастин Сурдиф и Джон Карлсон. Единственная шайба «Блю Джэкетс» на счету Дентона Матейчука. «Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

25 октября, 02:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Вашингтон

Sergey Krug - Джет Гривз 145-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 2 и более шайб ( в его воротах побывали 896 и 899-я шайбы Ови) в 2 играх при 9 бросках в створ -в 453-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 3-й Мессье, Дионн-513, 2-й Ягр-540,1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-497(7-й), Малкин-364(30-й) -32-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898 и 899-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48, 25.10.2025

Sergey Krug -1630-е очко в РС, 899+731 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1698(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1358(28-й) -1630-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1698, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1358 (11-й) -1777-е очко в КС и РС-1630 и КС-147, 976 ш+801 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1899, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1538(24-й) -28-я шайба и 45-е очко в 51 игре с Коламбусом в РС, 242-й бросок в створ . 25.10.2025

За спорт! +РЕКОРДСМЕН-ПЕРВЫЙ ОВИ... 25.10.2025

Sergey Krug -116-я шайба в пятницу в 195 игре, (4-й, 3-й Гретцки-122, 2-й Селянне-129, 1-й С.Айзерман-134,) преследователь – Кросби-77 в 155 играх(16-й). Рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -82 шайб и во вторник- 159 шайб -6883-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4311(20-й), -7558-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4852(19-й) -3760-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029), -4432-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) преследователь: Люк Шенн - 3895(5-й) 25.10.2025

Sergey Krug -424-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-249, Малкин-221. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -193-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-114, Малкин-92, -2-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -126-я в октябре в 191-й игре РС (1-й,догнал Гретцки, 3-й Гартнер-111 в 202 играх) действующие: Стэмкос-85 в 163 игре(18-й), Кросби-85 в 179 играх(19-й), 25.10.2025

Sergey Krug -458-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-294(17-й) -137-я победная(Новый рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)действующие: Кросби-101(9-й),Стэмкос –91(22-й, Малкин-86(27-й), -568-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-440(11-й) -336-я в 3-м пер.(1-й, догнал Гретцки, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -207(19-й) 25.10.2025

Sergey Krug -1499 игра в регулярке(24-й, 23-й Бернс-1505, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -644-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-464(8-й), Стэмкос-413(16-й) -684-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-510(17-й) -103-я шайба броском из правого круга, 25.10.2025

Sergey Krug Дух Хлебонасущенского представляет - 899-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-631(16-й), Стэмкос-583(22-й), Малкин-516(41-й),Таварес-497(50-й),Кэйн-494(51-й), Перри-448(68-й) - 899-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -631(5-й), Малкин-516(21-й), -976-я в РС и КС 899+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, до Гретцки-40 шайб ) действующие: Кросби -702(17-й), Стэмкос-633(25-й),Малкин-583(39-й) 25.10.2025

Sergey Krug Хорошие новости:Дюбуа был полноправным участником проката в четверг и может вернуться уже в ночь на субботу, когда "Кэпиталз" примут "Оттаву Сенаторз". 25.10.2025

Sergey Krug 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 7 очков(2+5),8 игр...продолжается 25.10.2025

Sergey Krug Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 25.10.2025

Sergey Krug 3 (10)Шон Бурк(КАН),Марти Турко(КАН),Эндрю Рэйкрофт(КАН),Жозе Теодор(КАН),Чад Джонсон(КАН), Майкл Хатчинсон(КАН),Луи Доминге(КАН),Скотт Уэджвуд(КАН),Джордан Биннингтон(КАН),Нико Доус(КАН), 2 (16)Крис Мэйсон(КАН),Марк Дени(КАН),Дэни Сабурин(КАН),Стивен Валикетт(КАН),Ян Дани(КАН) Джефф Делорье(КАН),Мэтт Хэкетт(КАН),Эндрю Хаммонд(КАН),Дарси Кемпер(КАН),Тристан Джарри(КАН) Спенсер Мартин(КАН),Коннор Ингрэм(КАН),Сэм Монтембо(КАН),Логан Томпсон(КАН),Кэлвин Пикард(КАН) 1 (19)Кевин Уикз(КАН),Крис Осгуд(КАН),Майкл Гарнетт(КАН),Адам Манро(КАН),Кёртис Сэнфорд(КАН),Себастьян Карон(КАН),Джет Гривз(КАН) Джейми Макленнан(КАН),Майкл Лейтон(КАН),Патрик Лалим(КАН),Натан Лоусон(КАН), Джастин Питерс(КАН),Бен Скривенс(КАН),Джейсон Лабарбера(КАН),Джош Хардинг(КАН), Лоран Броссуа(КАН),Аарон Делл(КАН),Эдин Хилл(КАН),Крис Дригер(КАН),Стюарт Скиннер(КАН), итого: вратарей-75,шайб-323 25.10.2025

Sergey Krug Джет Гривз вратарь №184,первая шайба 13 апреля,2025,всего 2... Канада 28(1) Марк-Андре Флёри(КАН) 22(1) Кэри Прайс(КАН) 19(1) Кэм Уорд(КАН) 12(1) Деван Дубник(КАН) 11(1) Брайан Эллиотт(КАН) 9 (2) Роберто Луонго(КАН),Картер Хаттон(КАН) 8 (2) Рэй Эмери(КАН),Стив Мэйсон(КАН) 7 (5) Мартин Бродёр(КАН),Жан-Себастьян Жигер(КАН),Джонатан Бернье(КАН),Кэм Тэлбот(КАН),Джеймс Раймер(КАН) 6 (4) Эд Бельфор(КАН),,Мэтт Мюррей(КАН),Маккензи Блэквуд(КАН),Картер Харт(КАН) 5 (9) Паскаль Леклер(КАН),Алекс Олд(КАН),Дуэйн Ролосон(КАН),Майк Смит(КАН),Дэн Эллис(КАН),Кёртис Макелинни(КАН), Кори Кроуфорд(КАН),Мартин Джонс(КАН),Джейк Аллен(КАН) 4 (3) Мартин Бирон(КАН),Джоуи Макдональд(КАН),Дастин Токарски(КАН) 25.10.2025

Sergey Krug С победой!1499 игра,899 шайба...Чyет моё cepдце, что мы накануне гpaндиозного шухера!))) 25.10.2025

