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Сегодня, 04:38

«Вашингтон» победил «Коламбус», Овечкин пропустил матч

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images
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«Вашингтон» на выезде обыграл «Коламбус» в выставочном матче НХЛ — 3:2.

У гостей забили Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко сделал результативную передачу.

У хозяев отличились Дентон Матейчук и Лука Дель Бель Беллуз.

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч. Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов провел на льду всю встречу и отразил 23 из 26 бросков.

«Коламбус» проведет следующий предсезонный матч 2 октября против «Сент-Луиса». «Вашингтон» 6 октября встретится с «Бостоном».

Александр Овечкин
Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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