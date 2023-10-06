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Сегодня, 00:15

«Коламбус» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча предсезонки НХЛ (видео)

Видеотрансляция предсезонного матча НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» начнется в 02.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» на своем льду на «Нэшнуайд Арена» проведет предсезонный матч НХЛ с «Вашингтоном» в ночь на 6 октября. Игра пройдет в городе Колумбус (штат Огайо, США), начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Вашингтон» можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября. В первом матче игрового дня «Тампа-Бэй» на своем льду примет «Нэшвилл».

«Кэпиталз» российского нападающего Александра Овечкина проведут первую игру регулярки НХЛ 14 октября с «Питтсбургом», а «Блю Джэкетс» встретятся с «Филадельфией» 13 октября.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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