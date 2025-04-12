«Коламбус» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на льду «Нэшнуайд-арены» в Коламбусе (США)

«Коламбус» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Коламбус» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Коламбус» набрал 81 очко после 78 матчей и перед игровым днем занимает девятое место на «Востоке», предыдущим соперником «Блю Джекетс» был «Баффало» (3:2). У «Вашингтона» — 109 очков в 78 матчах и досрочная победа в конференции, «Кэпиталз» в пятницу выиграли у «Каролины» (5:4 Б).

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне провел 62 матча и набрал 70 очков — 42 гола и 28 передач. Капитан столичного клуба в воскресенье, 6 апреля, в матче с «Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Обновление: Овечкин пропускает игру и получил время на отдых перед плей-офф.