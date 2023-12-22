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НХЛ

Сегодня, 07:20

«Коламбус» — «Вашингтон»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Коламбуса» — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Автором победного гола стал российский нападающий Александр Овечкин. Также в этой встрече он сделал голевую передачу. В составе «Блю Джэкетс» одну шайбу забросил российский нападающий Егор Чинахов с передачи соотечественника Дмитрия Воронкова.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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