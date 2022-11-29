«Вегас» по буллитам обыграл «Коламбус», у Гаврикова результативная передача

«Вегас» в гостях обыграл «Коламбус» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Решающий буллит реализовал Пол Коттер.

В основное время у «Голден Найтс» забивали Уильям Карлссон и Уильям Каррье.

У «Блю Джекетс» отличились Джонни Годро и Бун Дженнер. Голевая передача у Владислава Гаврикова.

«Вегас» прервал серию из двух поражений подряд и лидирует за Западе — 35 очков после 24 матчей.

«Коламбус» — последний на Востоке с 16 очками после 21 встречи.

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«Коламбус» — «Вегас» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Карлссон — 6 (Маршессо, Макнэбб), 15:59 — 0:1. Каррье — 8 (Уайтклауд), 16:55 — 0:2. Годро — 8 (Нюквист, Гавриков), 33:50 — 1:2. Дженнер — 9 (Нюквист, Годро), 52:11 — 2:2.

Победный буллит: Коттер.

Вратари: Тарасов — Томпсон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (7+14+6+1) — 36 (9+17+9+1).

Наши: Гавриков (27.19/0/+1), Чинахов (15.27/0/0) — -.

29 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 13771 зритель.