«Коламбус» обыграл «Виннипег». Вратарь Корписало сделал голевую передачу

«Коламбус» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блю Джэкетс» прервали трехматчевую победную серию «Джетс».

Голкипер хозяев Йоонас Корписало отметился голевой передачей. Он помог команде поразить пустые ворота соперника в концовке встречи.

«Виннипег» с 69 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (38 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Виннипег» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Коннор — 25 (бол., Уилер, Дюбуа), 19:58 — 0:1. Лайне — 15 (бол., Боквист, Годро), 30:00 — 1:1. Джонсон — 12 (Рословик, Бемстрем), 49:40 — 2:1. Дженнер — 16 (п.в., Лайне, Корписало), 59:57 — 3:1.

Вратари: Корписало — Риттих (57:50 — 59:57).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 24 (2+14+8) — 38 (12+12+14).

Наши: Марченко (16.03/2/0) — -.

17 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 16032 зрителя.