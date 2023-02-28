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НХЛ

Сегодня, 09:55

«Коламбус» вывел Чинахова из списка травмированных и отправил его в фарм-клуб

Виктория Кравченко
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«Коламбус» вывел российского нападающего Егора Чинахова из списка травмированных и отправил его в фарм-клуб «Кливленд Монстерз», который играет в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

Чинахов был травмирован в матче регулярного чемпионата с «Далласом» 19 декабря. 20-го он был помещен в список травмированных. Медобследование выявило у форварда растяжение связок лодыжки.

Вместе с россиянином в «Кливленд Монстерз» был отправлен нападающий Карсон Мейер, которого также ранее вывели из списка травмированных.

Чинахов дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. В текущем сезоне он провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

Егор Чинахов
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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